ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سوار النجار تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:29 ص
سوار النجار
سوار النجار
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها خلال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار، بإطلالة جذابه مرتدية فستاناً باللون الأسود مكشوف الكتفين الذى يبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها.

دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".


يذكر أن سوار هي شقيقة الفنانة إيناس النجار التي كانت آخر أعمالها فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.

سوار النجار تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمر حياتي الذي لا ينطفئ.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل

بالأسود.. إيناس النجار تتألق رفقة شقيقتها سوار في أحدث إطلالة

بفستان أسود.. سوار النجار تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين في المسرح القومي

المسرح القومي يتزين بأعمال محمود ياسين قبل حفل تأبينه .. شاهد

سوار النجار تستعرض جمالها داخل سيارتها.. صورة

ترشيحاتنا

حقيقة قبول الفيفا التماس لرفع العقوبة عن كهرباء والشحات .. أحمد موسى يرد بمصدر مسئول

قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

نبيل الحلفاوي يصمم جهازا لتعقيم المنازل من الفيروسات

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

الفرق بين صلاة النافلة والفرض في القطار .. اعرف حكم الشرع

الإعلان خلال ساعات.. رحيل رئيس مصر للمقاصة عن رئاسة النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور