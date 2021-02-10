ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة دونالد ترمب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:41 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة دونالد ترمب
Advertisements
قسم الخارجي
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد انتهاء المرافعات خلال جلسة عزل ترامب الثانية.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على دستورية مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب وكالة "رويترز".

وصوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح دستورية محاكمة ترامب، مقابل رفض 44.

وبموجب القرار، يستمر مجلس الشيوخ في إجراءات محاكمة الرئيس السابق حيث تعد تلك المرة هي الأولى التي تتم فيها مساءلة رئيس أمريكي بعد تركه منصبه.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاكمة ترامب على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأغلبية.. النواب الأمريكي يصوت لعزل ترامب.. بيلوسي تعين فريق الادعاء لمحاكمة الرئيس المنتهية ولايته.. بنس: لن أستسلم لـ «ألاعيب سياسية»

الثانية ممكن؟ ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يخضع لمحاكمة عزل مرتين

النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مناقشة عزل ترامب تحت حماية الجيش.. وحياة بعض المشرعين وأسرهم في خطر بسبب التصويت على المشروع

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب مهلة أسبوعين للاستعداد لمحاكمته

جيش ترامب الخفي.. هل ينتصر الرئيس المهزوم على الديمقراطيين للمرة الأخيرة ؟

صفوف الجمهوريين تتماسك.. هل ينجو ترامب من محاكمة العزل في مجلس الشيوخ؟.. أعضاء حزبه يبدلون مواقفهم لصالحه.. والحزب يضغط على المطالبين بمعاقبته

ترشيحاتنا

سليمان وهدان يكشف أسباب تأخر قرار فصل بعض أعضاء حزب الوفد

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة دونالد ترمب

متلازمة الكوخ.. فنانة عربية شهيرة تصاب بمرض خطير.. تفاصيل بالفيديو

مهددة بالسجن والغرامة المالية.. التحقيق مع فنانة شهيرة بسبب ممارسة مهنة بدون ترخيص

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

رسمياً.. علي معلول يغيب عن مباراة الأهلي وبالميراس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر