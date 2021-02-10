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طارق الشناوي عن عزت العلايلي: كان لديه شموخ وكبرياء جعلاه لا ينحني بحثًا عن الأدوار

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:09 ص
صدى البلد
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ندي رأفت
قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن الراحل القدير عزت العلايلي كان فنانًا كبيرًا ، يلتمس الشموخ والكبرياء في شخصيته .

وتابع " طارق الشناوي "  في لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " on"في حلقة خاصة عن الفنان الراحل قائلًا : " لديه اعتزاز بالنفس  كعنوان لشخصيته " ، مضيفًا : وأنا أحزنني في الفترة الاخيرة قيام بعض  النجوم  الكبار بطلب  الشغل لكن الراحل العلايلي لم يقدم على ذلك لانه كان لديه من الثقة مايكفي ، حيث يتيقن أن مساحته التي يشغلها على الساحة الفنية لايمكن لاحد أن يشغلها " .

وأكمل الناقد الفني قائلًا : " لم يبحث  عن دور في عمل ولا تكريم في مسيرة حياته .. لم ينحني طوال عمره ولم يشعر دائمًا بلحظة ضعف " .

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