طارق الشناوي عن عزت العلايلي: كان لديه شموخ وكبرياء جعلاه لا ينحني بحثًا عن الأدوار

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن الراحل القدير عزت العلايلي كان فنانًا كبيرًا ، يلتمس الشموخ والكبرياء في شخصيته .





وتابع " طارق الشناوي " في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " on"في حلقة خاصة عن الفنان الراحل قائلًا : " لديه اعتزاز بالنفس كعنوان لشخصيته " ، مضيفًا : وأنا أحزنني في الفترة الاخيرة قيام بعض النجوم الكبار بطلب الشغل لكن الراحل العلايلي لم يقدم على ذلك لانه كان لديه من الثقة مايكفي ، حيث يتيقن أن مساحته التي يشغلها على الساحة الفنية لايمكن لاحد أن يشغلها " .





وأكمل الناقد الفني قائلًا : " لم يبحث عن دور في عمل ولا تكريم في مسيرة حياته .. لم ينحني طوال عمره ولم يشعر دائمًا بلحظة ضعف " .



