عميد كلية العلوم الإدارية يكشف تفاصيل فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.. فيديو

قال الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، إ ن الاكاديمة الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب هي فكرة بسيطة، طرحها شاب خلال أحد المؤتمرات الرئاسية للشباب، واستجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "صالح" ، خلال لقاء له ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة ، أن مؤتمرات الشباب بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن تلك المؤتمرات جعلت هناك تواصلا مباشرا بين الشباب والرئيس.





وتابع عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات أنه خلال مؤتمر الشباب في الأإسماعيلية في يناير2017 طرح أحد الشباب فكرة انشاء اكاديمية أو كيان للشباب.



