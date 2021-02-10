ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عميد كلية العلوم الإدارية يكشف تفاصيل فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:19 ص
الدكتور محمد صالح
الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، إن الاكاديمة الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب هي فكرة بسيطة، طرحها شاب خلال أحد المؤتمرات الرئاسية للشباب، واستجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "صالح"، خلال لقاء له ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن مؤتمرات الشباب بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تلك المؤتمرات جعلت هناك تواصلا مباشرا بين الشباب والرئيس.

وتابع عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات أنه خلال مؤتمر الشباب في الأإسماعيلية في يناير2017  طرح أحد الشباب فكرة انشاء اكاديمية أو كيان للشباب.

وأشار "صالح" إلى أنه في شهر اغسطس من نفس العام صدر قرار انشاء الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وصدر مولود هدفه منصة قوية يكون لها مخزون استراتيجى من الشباب والأفكار.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة بأعجوبة بعد سقوطه من أعلى جسر.. فيديو

مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو