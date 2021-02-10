محمد رحيم يحضر لمفاجأة مع حميد الشاعري

نشر الملحن محمد رحيم صورة مع المطرب حميد الشاعرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحضرنا إلى أغنية جديدة تجمع بينهما.





وعلق رحيم على الصورة : "استنونا يا جماعه قريب جداً إن شاء الله مع الكابو الكبير حميد الشاعري في حاجه مش هتتوقعوها وان شاء الله هتكون مفاجأه كبيره لكل الجمهور في مصر والوطن العربي".





وكان قد أعلن محمد رحيم عن أغنية جديدة تجمعه بالمطرب محمد ثروت والشاعر تامر حسين والتى يطلق عليها اسم "يا مستعجل فراقى" ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الايام القليلة المقبلة.





والاغنية تعيد المطرب محمد ثروت من جديد الى الساحة الغنائية بعد غياب لفترة طويلة.