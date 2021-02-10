نشرة أخبار العالم| وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.. بدء محاكمة عزل ترامب.. وأردوغان يعلن شرطا للانسحاب من ليبيا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:ستمزقون أمريكا.. مرافعة نارية من محامي ترامب في محاكمة العزلسقوط جرحى بإطلاق نار في مينيسوتا الأمريكية .. واعتقال المشتبه بهقرار عاجل لـ البحرين لاحتواء كوروناأردوغان يحدد شرطا لسحب القوات التركية من ليبيااللي يتلسع من ترامب.. الديمقراطيون يطالبون بتقليص سلطات الرئيس بهذا الشأنقراءة في قانون ماكرون المثير للجدل .. هل هو ضد الانفصالية أم الإسلام؟فرحة الانتصار .. شاهد لحظة الإعلان عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ