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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.. بدء محاكمة عزل ترامب.. وأردوغان يعلن شرطا للانسحاب من ليبيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:47 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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القسم الخارجي
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