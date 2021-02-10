ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

برعاية عميدة الكلية.. إعلام القاهرة تعقد ورشة تدريبية «أونلاين» لطلاب الدراسات العليا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:59 ص
الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
Advertisements
أحمد الشاهد
تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية الورشة الثانية للدراسات العليا عبر منصة "زووم" تحت عنوان "تطوير المجلات العربية في مجال الاتصال والاعلام للوصول إلى العالمية" .
 ‏
 ‏وذلك يوم الخميس الموافق 25 من شهر فبراير الجاري وبحضور الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة .

اقرأ أيضًا : 

وقد أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الورش تأتي في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الدراسات العليا والبحوث بالكلية خصوصًا وأن الكلية قد انتهت من إعداد مشروع لائحة جديدة للدراسات العليا وفق نظام الساعات المعتمدة .

إضافة إلى مراعاة الاتجاهات المتطورة لبحوث ودراسات الإعلام في جامعات العالم المتقدمة والتي تستهدف تطوير قدرات الباحثين والارتقاء بمستوي البحوث التي تنتجها الكلية لتراعي احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مختلف تخصصات الاتصال والإعلام .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للتدريب على الامتحانات الإلكترونية.. دورات تدريبية أونلاين للطلاب.. وعمداء: نعمل على تنمية مهارات الطالب عبر المنصات

جامعة عين شمس في أسبوع | تدريب قيادات و أئمة وزارة الأوقاف.. استمرار عمليات التعقيم والتطهير بجميع الكليات للوقاية من كورونا .. انطلاق أولي المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية

بعد الانتهاء من المقررات الدراسية .. دورات تدريبية على الامتحانات الالكترونية .. إنشاء وحدة للخدمات الطلابية .. كيف تستعد إعلام القاهرة للاختبارات على جميع الأصعدة

بحضور رئيس تحرير موقع "صدى البلد".. إعلام القاهرة تعقد ويبينار عن خطورة الأخبار المزيفة.. اليوم

نعاني من الأخبار الزائفة.. ليلى عبد المجيد: أجهزة الدولة تكشف الحقائق

ورش تدريبية أونلاين لتعريف طلاب إعلام القاهرة بأشكال الامتحانات الإلكترونية.. غدًا

ترشيحاتنا

منع سير السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه

برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. شاهد

الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن إصابات ووفيات كورونا

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

لأول مرة.. الحوثيون يحددون شرطًا لوقف هجماتهم الإرهابية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو

امرأة تلد طفلة بعد وفاة زوجها بعام | صور