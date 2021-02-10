برعاية عميدة الكلية.. إعلام القاهرة تعقد ورشة تدريبية «أونلاين» لطلاب الدراسات العليا

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية الورشة الثانية للدراسات العليا عبر منصة "زووم" تحت عنوان "تطوير المجلات العربية في مجال الاتصال والاعلام للوصول إلى العالمية" .

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‏وذلك يوم الخميس الموافق 25 من شهر فبراير الجاري وبحضور الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة .





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وقد أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الورش تأتي في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الدراسات العليا والبحوث بالكلية خصوصًا وأن الكلية قد انتهت من إعداد مشروع لائحة جديدة للدراسات العليا وفق نظام الساعات المعتمدة .





إضافة إلى مراعاة الاتجاهات المتطورة لبحوث ودراسات الإعلام في جامعات العالم المتقدمة والتي تستهدف تطوير قدرات الباحثين والارتقاء بمستوي البحوث التي تنتجها الكلية لتراعي احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مختلف تخصصات الاتصال والإعلام .