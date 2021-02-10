محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل تسليم شقق "الكراسة الزرقاء" ببورفؤاد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، إن وزارة الإسكان أعلنت فى عام 2016، طرح وحدات للشباب، بمشروع الكراسة الزرقاء.





وأضاف محافظ بور سعيد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أنه بعد أقل من 5 سنوات تم استلام 5267 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء من وزارة الإسكان، و الآن يتم توصيل باقى المرافق لتلك الوحدات مؤكدًا أنه فى منتصف العام الحالي سيتم تسليمها للشباب.





ولفت إلى أن المحافظ قامت بتخصيص الأرض فى عام 2017، و اليوم انتهت وزارة الإسكان من تنفيذ الوحدات السكنية، وتوصيل المرافق مسئولية المحافظة ، مشيرا إلى أنه قبل شهر 6 المقبل، سيتم تسليم تلك الوحدات للشباب.



