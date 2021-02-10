نجل عزت العلايلي يكشف أسباب حب والده لـ «محمد عبدالوهاب»

قال الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، إن والده الراحل كان يحب الموسيقى للغاية، كاشفًا أن مطربه المفضل كان القدير "محمد عبد الوهاب".





وتابع محمود العلايلي في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقة خاصة عن الفنان الراحل قائلًا: "كان دائمًا بيفضل "يدندن" في البيت، مضيفًا: أن سر حبه لعبد الوهاب هو أنه كانت بجوارهم سينما صيفي ولما كان يبقى معاه فلوس كان يدخل عشان يسمعه ولو مش معاه يقف من بره عشان يسمع لان السينما دي كانت قريبة من منطقته التي تربى فيها في "السيدة زينب" عشان كده القصة بالنسبة له فيما يخص عبد الوهاب كانت مختلفة وده سر عشقه له".