البطلة هنا جودة تكشف حقيقة واقعة قص ترابيزة تنس الطاولة لها.. فيديو

كشفت البطلة المصرية هنا جودة لاعبة تنس طاولة، حقيقة قص ترابيزة تنس الطاولة لها، قائلة "بدأت ممارسة رياضة تنس الطاولة في سن صغيرة، وفريق التحكيم كان يؤمن أنني سأكون بطلة، وقاموا بـ"قص ترابيزة تنس الطاولة"؛ كي اتمكن من اللعب مع المدربين، وكان سني وقتها 4 سنوات".
وقالت هنا جودة، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دى ام سى "، تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس،:"شاركت في عدد كبير من البطولات، وحصلت على المركز الأول في بطولة دولية في الجزائر، وعمري وقتها كان 7 سنوات ".
وتابعت هنا جودة ، :" جميع أفراد عائلتي يدعمونني طوال الوقت، ووالدتي تعتبر الداعم الأول لي، وهي من تقوم بالسفر إلى البطولات معي"، مضيفا:" لا يوجد احد من افراد عائلتي يمارس رياضة تنس الطاولة".