قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

تعرض محام بريطاني كبير، لموقف محرج ، خلال جلسة محاكمة افتراضية عبر الإنترنت، فقد وضع له التطبيق "فلتر قطة" ولم يستطع إزالته؛ مما أدخله في نوبة من الذعر والارتباك خلال مرافعته في قضية تهريب جادة.

وحاول المحامي «رود بونتون» من مارفا في تكساس، يائسًا، إيقاف فلتر الوجه خلال جلسة المحكمة الافتراضية، بعد أن شعر بالذعر عندما لفت القاضي «روي فيرجسون» انتباهه إلى وجوده خلال مرافعته في قضية تهريب عُقدت على تطبيق Zoom.





وشهدت ميزة الواقع المعزز، حركة عيون وفم القطة ، بينما كان يتحدث بونتون، حيث شعر المحاميان الآخران بالارتباك على كاميرات الويب الخاصة بهما ، مع وقوع الحادث الغريب.





وقال بونتون: "أعتقد أنه فلتر، لا أعرف كيفية إزالته.. لدي مساعدتي هنا، إنها تحاول ذلك"، ومن الواضح أنه شعر بالذعر لعدم قدرته على إزالة الفلتر"، وتابع بونتون: "أنا مستعد لاستكمال المرافعة، أنا هنا على قيد الحياة ولست قطة".





وترك القاضي المحاكمة ، وبدأ في إعطائه نصائح حول كيفية إزالة الفلتر ، مع انتهاء المقطع، وقد أخبر بونتون- لاحقًا- أن الفلتر كان حادثًا مؤسفًا بسبب سكرتيرته، ولم يكن قادرًا على إزالته قبل مواصلة الجلسة".





ورأى القاضي "فيرجسون" ، بوضوح ، الجانب المضحك من الحادث، وغرد رابطًا له بعد ذلك. كتب: "نصيحة مهمة: إذا استخدم طفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قبل الانضمام إلى جلسة استماع افتراضية، تحقق من خيارات تكبير الفيديو للتأكد من إيقاف تشغيل المرشحات، فقد أصدرت هذه القطة للتو مرافعة رسمية عن القضية 394".





كما أشاد فيرجسون أيضًا ببونتون لتعامله مع الخطأ الفادح، مضيفًا: "هذه اللحظات الممتعة هي نتيجة ثانوية لتفاني مهنة المحاماة في ضمان استمرار نظام العدالة في العمل خلال هذه الأوقات الصعبة".





وأثار فيروس كورونا سلسلة من الأخطاء الكوميدية المتعلقة بالمحادثات الافتراضية و"الفلترز"، حيث ظهر قراء الأخبار والسياسيون عن غير قصد أمام الكاميرا لتقديم أخبار جادة، دون إدراك أن المرشحات الكوميدية قد استخدمت لتغيير وجوههم.