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عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يكشف الهدف من الحوار الوطني الفلسطيني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:55 ص
محمد الهندي عضو الملف
محمد الهندي عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي
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البهي عمرو
قال محمد الهندي عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إنه يشكر مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة الحوار الوطنى الفلسطيني.

وأضاف خلال قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الكل يعلم أن الحوار الوطنى كان يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه القضية تمر عبر مراحل، وأمس تم إنجاز التوافق بين فتح و حماس على انتخابات بالسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه فى المرحلة القادمة، والتي ستكون فى شهر مارس، ستكون لـ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس سياسية وديمقراطية تم التوافق عليها.
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