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نقدم الشكر للمصريين.. حركة حماس: عازمون على إنهاء الانقسام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:32 ص
صالح العاروري نائب
صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
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البهي عمرو
قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحوار الوطنى الفلسطيني الذى يتم فى القاهرة، شهد استكمال توافق جوهري فى سبيل إنجاز وحدة الشعب الفلسطيني، على طريق استرداد حقوقه.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، عبر برنامج "المواجهة"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أنه يتقدم بالشكر للأشقاء بمصر على الجهد المبذول فى هذا الحوار، ولما تم التوصل له.  

ولفت إلى أنهم بحركة حماس، صادقون وعازمون على إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، وأن لديهم أملاً وثقة فى أن تستمر مصر فى إنهاء الانقسام، وتكون هناك وحدة فى فلسطين.  

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