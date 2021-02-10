لفتة إنسانية.. شاهد ماذا فعل ملائكة الرحمة بصدر سوهاج مع مُصابي كورونا

فتيات وأمهات تركن بيوتهن وأهاليهن ليكون ملائكة رحمة، ودواء للمرضى والفقراء والذين تركوهم أبناءهم دون مرافق يهون عليهم وجع الأيام، هكذا هم ممرضات مستشفى الأمراض الصدرية والتدرن المُخصص للعزل بمحافظة سوهاج





بين مشقة العمل وذبذبة الأفكار بين أبنائهن تارة وأهاليهن تارة أخرى، تذكرن أن عملهن هو سبيلهن إلى جنة الأرض ونعيم الأخرة، فأخذن يُفكرنَ كيف يمكنهن التهوين على مُصابي فيروس كورونا المُستجد الذين يخضعون للعزل بالمستشفى.









فقررنَ أن يصنعن لهم بأيديهن أرز بحليب ويطمعوهم بأنفسهن؛ وذلك كي يطيبون بخواطرهم ويُلملمون جراحهم ويؤكدون لهم أنهن بجانبهم طيلة الوقت بدائل لعائلاتهم وأبناءهم.





لنرى اليوم مشهدًا تُرسم به الرحمة ويبرز ملامح الإنسانية، حيث تناست عقول الممرضات فيروس كورونا ولم يخشوا الإصابة به ولو للحظة واحدة، ودخلن بأطباق الأرز بحليب، وأطعمن المُصابين بأيديهن، مُعربين بذلك عن سعادتهن بخدمة وطنهم ومواطني سوهاج.



