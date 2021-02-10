بعد زيارة الرئيس لها.. أهالي عزبة الهجانة يشكرون الرئيس.. فيديو

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي الموافق ٧ من فبراير الجاري، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق "القاهرة السويس".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.





وأشار الى ان الرئيس وجه كذلك بالوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.





وتجولت كاميرا "صدي البلد" داخل عزبة الهجانة، لمعرفة آراء أهالي العزبة نحو المشاريع التي يتم تخطيطها من أجلهم، وتعليقهم علي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم للإشراف بنفسه علي مشاريع العزبة، والتي أجمع أهالي العزبة عن فخرهم وتشريفهم بزيارة الرئيس لهم كما يلي:





في البداية تحدث محمد بدر قائلًا: "الرئيس شرفنا داخل عزبة الهجانة، ودا شرف لينا طبعًا، وهو عاوز يطور من العزبة ويعمل مشاريع ومدارس وتوسيع الشوارع داخل العزبة، وكل دا لأن الرئيس عاوز الناس تعيش في مستوي أفضل وأحسن، والرئيس بينزل بنفسه علشان يتابع المشاريع ويشرف عليها، وعمر ما كان في رئيس بيعمل كدة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأكمل حسين عبد المنعم قائلًا: "أهالي عزبة الهجانة اتبسطوا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكله كان واقف يرحب بالرئيس وتشريفه لينا داخل العزبة، وغرض الرئيس التطوير من عزبة الهجانة إلي مكان أرقي وأفضل للعيش بداخله، والقضاء علي العشوائيات وتوفير أماكن أفضل للمواطنين للعيش فيها".





وأضاف ابراهيم قرشي مُتحدثًا: "المشاريع التي يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مشاريع جيدة، ستحسن من عزبة الهجانة وتطويرها بشكل كبير، واهتمام الرئيس بتطوير الطرق والكباري خطوة عظيمة في تطوير البلد وجعلها بشكل أفضل، ومريح من أجل المواطن المصري".





وأوضح عمر اسماعيل قائلًا: "نحنُ أولًا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل كل المشاريع الي يتم الإشراف عليها، وتطبيقها من أجل الشعب، وتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، ولكنه يوجد بعض المتاجر التي تم إزالتها ولم يعوض عنها حتي الآن، ونطلب من الرئيس النظر في هذا الأمر وتوفير تلك المتاجر مرة أخري والتعويض عنها".





وأكد علي شكري قائلًا: "نحن نشهد للرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المشاريع الجبارة التي يطبقها علي أرض الواقع من أجلنا، الرئيس دائمًا يوعد ويوفي، فهو وعد بتعويض أهالي عزبة الهجانة عن منازلهم، وبالفعل أعطي لهم مساكن أخري جديدة، وأنا أثق أننا سنكون أفضل من دول اوروبا مع مجهودات الرئيس في الأعوام القادمة".



