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ناجٍ من الإعدام.. مصري يطلب العودة إلى السجن بعد تعرّضه للتنمر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:06 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
روى المواطن "عبد الفتاح علي" الذي سُجن 27 عامًا، أنه كان محكوماً عليه بالإعدام، وخرج بـ"عفو رئاسي"؛ بعد أن أرسل خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه دخل السجن أثناء مشاركة مصر في كأس العالم، وخرج في مشاركتنا الأخيرة في مونديال روسيا.

ونوّه بأنه عند خروجه من السجن عمل في كشك، ولكنه وجد قسوة شديدة من المواطنين، والذين لم ينسوا أنه كان مسجونًا.

وأشار إلى أنه يجد صعوبة في العيش، لدرجة أنه حمل شنطة هدومه وذهب الي السجن في شبين الكوم، وعرض عليهم دخوله مرة أخرى؛ بسبب تنمر الناس منه.
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