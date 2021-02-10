ناجٍ من الإعدام.. مصري يطلب العودة إلى السجن بعد تعرّضه للتنمر

روى المواطن "عبد الفتاح علي" الذي سُجن 27 عامًا، أنه كان محكوماً عليه بالإعدام ، وخرج بـ"عفو رئاسي"؛ بعد أن أرسل خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه دخل السجن أثناء مشاركة مصر في كأس العالم، وخرج في مشاركتنا الأخيرة في مونديال روسيا.





ونوّه بأنه عند خروجه من السجن عمل في كشك، ولكنه وجد قسوة شديدة من المواطنين ، والذين لم ينسوا أنه كان مسجونًا.



