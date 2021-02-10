الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين يكشف كواليس الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

كشف طلال ناجي، الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، عن كواليس الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.





وقال "ناجي" خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز «إننا نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع بعضنا البعض» مضيفا «أصدرنا بياناً ختامياً يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني».





وأشار الآمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أنهم سيعدون إلى القاهرة الشهر المقبل؛ لاستكمال الحوار من أجل تشكيل المحبس الوطني الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام بين كل الفصائل الفلسطينية.