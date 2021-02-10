جون إدوارد: كريم فؤاد مطلوب في فرنسا

قال جون إدوارد، وكيل اللاعبين، إن كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لنادي إنبي، سيصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية، مستقبلا.





وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"كريم فؤاد معار لنادي انبي حتى نهاية الموسم، وكان قريبا من الانضمام للأهلي في يناير الماضي، ولكن تعثرت الصفقة فى اللحظات الأخيرة، بسبب تمسك انبي باللاعب".





وأكمل:"كريم فؤاد تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية، وبخاصة في فرنسا، وفي نهاية الموسم سيتحدد مصيره.



