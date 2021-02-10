الرجوب: الحوار الوطني بالقاهرة شهد إنجاز أهم وثيقة

قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يتقدم بالشكر للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بمصر على الاستضافة لـ الحوار الوطنى الفلسطيني.





وأضاف خلال قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن ما تم خلال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يعتبر أهم وثيقة أنجزت والتى تؤسس منظومة وطنية فلسطينية فيها الوحدة الوطنية، وبها الرؤية الاستراتيجية الهدافة إلى حماية المشروع الوطني.





ولفت إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا فى هذا الحوار، ونحن سنبنى عليه لإنهاء هذا الانقسام.



