ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرجوب: الحوار الوطني بالقاهرة شهد إنجاز أهم وثيقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:15 ص
جبريل الرجوب أمين
جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
Advertisements
البهي عمرو
قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يتقدم بالشكر للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بمصر على الاستضافة لـ الحوار الوطنى الفلسطيني.

وأضاف خلال قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن ما تم خلال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يعتبر أهم وثيقة أنجزت والتى تؤسس منظومة وطنية فلسطينية فيها الوحدة الوطنية، وبها الرؤية الاستراتيجية الهدافة إلى حماية المشروع الوطني.

ولفت إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا فى هذا الحوار، ونحن سنبنى عليه لإنهاء هذا الانقسام.

وعقدت الفصائل الفلسطينية على مدار يومى 8 - 9 فبراير 2021، اجتماعًا فى القاهرة ، برعاية مصرية، ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقشت فيه بمسؤولية عالية، القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر 2020 على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ.

وعبّر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

واتفق المجتمعون على الآتى:

1 ـ استناداَ إلى المرسوم الرئاسي الصادر فى 15 يناير 2021 فإن الشراكة الوطنية مسارًا كاملًا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق، حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقًا من كوننا حركة تحرر وطنى.

2 ـ الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

3 ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تنهي الانقسام الفلسطيني.. وأبو مازن يوجه الشكر للقاهرة

أمين سر "فتح" يثمن الموقف المصري الداعم للحوار الفلسطيني

خاص.. مصدر مطلع يكشف عدد الفصائل المشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

ترشيحاتنا

زواج الفنانات من الدعاة من الحقيقة لـ الشائعة

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

محمد عمارة يعتذر عن وصف علي معلول بالأراجوز.. ويؤكد: معجبنيش طريقة حصول لاعبي الأهلي على تيشيرتات بايرن ميونخ

لمنع التسول .. 30 مراقبا ومشرفا على تنظيم ساحات المسجد الحرام

عقب تأكد غياب الشحات وكهربا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس

حقيقة قبول الفيفا التماس لرفع العقوبة عن كهرباء والشحات .. أحمد موسى يرد بمصدر مسئول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور