الرجوب: الحوار الوطني بالقاهرة شهد إنجاز أهم وثيقة

قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يتقدم بالشكر للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بمصر على الاستضافة لـ الحوار الوطنى الفلسطيني.
وأضاف خلال قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن ما تم خلال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يعتبر أهم وثيقة أنجزت والتى تؤسس منظومة وطنية فلسطينية فيها الوحدة الوطنية، وبها الرؤية الاستراتيجية الهدافة إلى حماية المشروع الوطني.
ولفت إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا فى هذا الحوار، ونحن سنبنى عليه لإنهاء هذا الانقسام.
وعقدت الفصائل الفلسطينية على مدار يومى 8 - 9 فبراير 2021، اجتماعًا فى القاهرة ، برعاية مصرية، ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقشت فيه بمسؤولية عالية، القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر 2020 على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ.
وعبّر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على الآتى:
1 ـ استناداَ إلى المرسوم الرئاسي الصادر فى 15 يناير 2021 فإن الشراكة الوطنية مسارًا كاملًا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق، حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقًا من كوننا حركة تحرر وطنى.
2 ـ الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
3 ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.