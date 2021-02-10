«كلمة أخيرة» يعرض تقريرًا من منزل ومكتبة الفنان الراحل عزت العلايلي

عرضت الاعلامية لميس الحديدي تقريرا، من منزل الفنان الراحل عزت العلايلي، خص به نجله، الدكتور محمود العلايلي برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في حلقه خاصة عن الفنان الراحل ، حيث ظهرت في التقرير مكتبة الراحل التي كانت مليئة بالكتب ، وصور له نادرة منها الفوتوغرافي ومنها المرسوم بالفحم وايضًا شهادات التقدير التي حصل عليها في مسيرته الفنية .





من جانب آخر، وفي احد لقاءاته الفنية خلال حياته، كشف الفنان الكبير عزت العلايلي، اهم طقوسه اليومية فقال " انني لست من هواة السهرات والتواجد كثيرا في المناسبات والتجمعات الفنية، بل اعشق الهدوء والقراءة ومتابعة الاحداث الفنية والاخبارية بالتلفزيون، مضيفا انني اقضي كثيرا من الوقت في قراءة القران الكريم الذي لا يفارق غرفتي سواء كانت غرفة مكتبي التي اقضي فيها معظم ساعات النهار او بغرفة نومي " .





وتابع العلايلي ان اسعد أوقات حياتي عندما أتذكر الاعمال الفنية التي قدمتها مسبقا والتي كانت بصمات جلية في مسيرتي الفنية ومن اهم تلك الاعمال المحببة الي قلبي فيلم " الأرض " الذي أحتفظ بصور كثيرة منه حتي الآن متابعا : لقد قمت بتكبيرها أيضا لما يحمله هذا الفيلم تحديدا من مكانة خاصة بقلبي والذي قدمت من خلاله شخصية " عبد الهادي " حيث اخذ الجمهور المصري والعربي يناديني بنفس الاسم في كل مكان كنت اسير فيه سواء بمصر او خارجها.





وواصل العلايلي إنني ماهر في صنع القهوة " المحوجة " والتي لا افضل أن اشربها الا من صنع يدي فقد تعودت علي هذا الطقس وأجد فيه متعة كبيرة.