هل كان عزت العلايلي يُفرِّق بين الولد والبنت؟ نجله يكشف مفاجأة

قال الدكتور محمود العلايلي ، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي ، إن والده لم يكن شخصية شديدة الحزم في المنزل لكنه كان " منضبطًا " .





وتابع " محمود العلايلي " في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " on" في حلقه خاصة عن الفنان الراحل قائلًا : " كان راجل منضبط ومحافظ ، مش شديد ولا سايب ".





وحول ما إذا كان الراحل يفرق في المعاملة بينه وبين شقيقته؛ ردَّ محمود العلايلي: " مش بيفرق لكن في حتة البنات كان متحفظ جدًا ، ولا يمكن القول أنه كان يفرق ، حيث كان رجلا محافظا جدًا ".





وأضاف " العلايلي " حول علاقة والده الراحل بالاحفاد: " مش قادر أسميها لكنها خارجة عن كل نطاق ما يتعلق بشخصيته الحقيقية، حيث إستطاع الاحفاد إخراج جوانب جديدة لم نرها نحن الابناء فيه" ، مضيفًا : " انا لدي " مريم " ورحاب لديها " عادل " ودول بالنسبة لوالدي كانو الدنيا ومافيها ، فقد شافوا مشاعر ماشفونهاش ، لانه كان بيربينا من غير دلع مبالغ فيه " .