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توك شو

هل كان عزت العلايلي يُفرِّق بين الولد والبنت؟ نجله يكشف مفاجأة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:55 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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ندي رأفت
قال الدكتور محمود العلايلي ، نجل  الفنان القدير الراحل عزت العلايلي ، إن والده لم يكن شخصية شديدة الحزم   في المنزل لكنه كان " منضبطًا " . 

وتابع " محمود العلايلي " في لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " on" في حلقه خاصة عن الفنان الراحل قائلًا : " كان راجل منضبط ومحافظ ، مش شديد ولا سايب ".

وحول ما إذا كان الراحل يفرق في المعاملة بينه وبين شقيقته؛ ردَّ محمود العلايلي: " مش بيفرق لكن في حتة البنات كان متحفظ جدًا ، ولا يمكن القول أنه كان يفرق ، حيث كان رجلا محافظا جدًا  ".

وأضاف " العلايلي " حول علاقة والده الراحل بالاحفاد: " مش قادر أسميها لكنها خارجة عن كل نطاق ما يتعلق بشخصيته الحقيقية، حيث إستطاع الاحفاد إخراج جوانب جديدة لم نرها نحن الابناء فيه" ، مضيفًا : " انا لدي  " مريم " ورحاب لديها " عادل " ودول بالنسبة لوالدي كانو الدنيا ومافيها ، فقد شافوا مشاعر ماشفونهاش ، لانه كان بيربينا   من غير دلع مبالغ فيه  " .
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