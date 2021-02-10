سر علاقة سعاد حسني بـ عزت العلايلي.. وهل كانت زوجته تشعر بالغيرة منها؟.. نجله يجيب

كشف الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي ، أن الفنانة الراحلة " سعاد حسني " كانت صديقة مقربة جدًا من العائلة ،و أن علاقة الصداقة المقربة جاءت بسبب كون الراحلة وأسرتها جيران لعائلة العلايلي.





وأوضح "محمود العلايلي" في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " on" ، قائلًا : " كانت صديقة مقربة لنا ولماما الله يرحمها ، ولم تشعر يومًا بالغيرة منها لان سعاد حسني كانت فنانة رائعة ولطيفة وحبوبة وكانت العلاقة عائلية وكنا نتبادل الزيارات " .





من ناحية أخرى، ظهر عزت العلايلي، قبل شهر على رحيله فى برنامج " صاحبة السعادة " الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وقال عددا كبيرا من التصريحات المثيرة التى أصبحت حديث الساعة، وتداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.





وكشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد، مضيفا أن العمل مع الشباب ممتع، وأنهم مطلعين على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة".





وأضاف عزت العلايلي: "لما بقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".





كما تحدث الفنان عزت العلايلي خلال اللقاء عن زوجته قائلا: " صاحبة فضل كبير جدا عليا .. لا يستطيع احد أن يأخذ مكانها يوما ما "، مضيفا: " لا يمكن كنت اتخيل انها تغيب عنى.. واوقات كثيرة اصحو من النوم على صوتها".