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حوادث

مقتل طفلة على يد عمها بالخطأ في سوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:25 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تبلغ لمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، من المستشفى المركزي بوصول طفلة جثة هامدة إدعاء حادث سيارة، حيث صدمتها "نقل" بناحية قاو غرب.


وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة "رحاب ا ف"- عامين، وتقيم بناحية قاو غرب، دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "رضا م ع ز"، 22 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها سيارة رقم نقل قيادة المدعو "أحمد ف ع ع"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، عم المتوفاة، ما نتج عنه وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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