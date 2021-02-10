إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب ٤ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة دامية دارت بينهم بمركز طما شمال محافظة سوهاج.





تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من طرف أول "بهاء الدين. ع. ا. س" 28 سنة، عامل، و"أحمد. س. ذ س" 35 سنة، مقيم شعائر بالاوقاف، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متهتكة وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما.





وطرف ثانٍ "عمرو. ك. م" 32 سنة، عامل، ونجل عمه "عامر. ح. ا. س" 40 سنة، عامل، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والطرفان يقيمان بدائرة مركز طما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع.





وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على الجيرة بأرضهما الزراعية.



