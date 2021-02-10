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أخبار العالم

السعودية.. إحالة وافدة للنيابة العامة بتهمة ممارسة الطب بدون ترخيص

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:50 ص
الصحة السعودية تحيل
الصحة السعودية تحيل وافدة للنيابة لممارستها الطب بدون ترخيص
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قسم الخارجي
أعلنت المملكة العربية السعودية، ضبط وافدة تمارس مهنة طب الجلدية والتجميل دون ترخيص.

وذكرت الصحة السعودية أن الوافدة كانت تمارس مهنة طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في أحد المجمعات الطبية بالباحة.

وقالت الوزارة إنه تمت إحالة الوافدة إلى النيابة العامة، وإحالة المجمع الطبي إلى اللجان المختصة لإيقاع العقوبات بحقه.

ودعت الصحة السعودية في بيان مقتضب الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.

وكانت الوزارة السعودية أعلنت منذ يومين رصد فيديو متداول ظهرت خلاله مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة.

وأكدت الصحة السعودية أنها ستطبق عقوبات على  كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

وأوضحت أنه جري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.
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