بعد شاهد ما شفش حاجة.. ممثلة صينية تقلد الزعيم في مدرسة المشاغبين.. فيديو

كشفت الممثلة الصينية "تشاو ناو" أو "سيا عن نيتها تقليد الفنان عادل امام مرة اخرى من خلال شخصيته فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" وذلك بعد ان حقق الفيديو الاول لها نجاحا كبيرا عندما قامت بتقليد الزعيم من خلال شخصيته فى مسرحية "شاهد ما شفش حاجه" وهو ما صرحت به فى برنامج "من مصر" على قناة CBC.





وفي مقابلة معها عبر الإنترنت، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، كشفت تشاو ناو، أنها قلدت عادل إمام في مشهد المحكمة من مسرحية " شاهد ماشفش حاجة" بعد أن لاحظت أن أحد أصدقائها لا يتوقف عن الضحك وهو يشاهد المسرحية.





وقالت تشاو ناو: "في البداية لم أكن أفهم اللهجة المصرية بشكل جيد، وأسلوب حديث عادل إمام، وشرح لي صديقي قواعد اللهجة المصرية وأسلوب الحديث...عندما أشاهد هذه اللقطة مرة أخرى أشعر بأن أستاذ عادل إمام عظيم."





وأوضحت تشاو ناو أن تصوير الفيديو تطلب منها تقليد شخصيتين، شخصية عادل إمام مرة، بحيث تتخيل وجود حاجب المحكمة "برعي" (الفنان سامي جوهر) أمامها، ثم تقوم بعد ذلك بتغيير الملابس والمكياج لتقليد شخصية "برعي" بنفس الطريقة.





وعن عادل إمام، قالت آسيا: "أعتقد أنه عظيم لأنه يكرس حياته بطولها لتقديم الكثير من الأعمال التي تجلب لنا الفرحة والأمل."





وعمّا إذا كانت ترغب في تقليد عمل آخر لعادل إمام، قالت: "أريد أن أقوم بتقليد قطعة كلاسيكية من مدرسة المشاغبين."











