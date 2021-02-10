وزير الأوقاف: لا توجد جريمة أكثر خسة من خيانة الوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخيانة الوطنية العظمى هي خيانة الأوطان والعمالة لأعدائها ، وهو ما يعبر عنه في العصر الحاضر بمصطلح الجوسسة ، ويقول الحق- سبحانه- في شأن المنافقين : "لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" (التوبة : 47) ، والأرجح لدى كثير من المفسرين في قوله تعالى : "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" أي : فيكم عيون وجواسيس ينقلون لهم أخباركم ، ويقول سبحانه :"لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا "(الأحزاب : 60-61) .





وأضاف "جمعة" أن الإرجاف هو اختلاق الأكاذيب قصد إيقاع الدول وزلزلة كيانها ، أما قوله تعالى: "أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا " فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه خبر على معنى الأمر ، ومثله قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "خمسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ" . مما يجعل جزاء الجواسيس الخونة لأوطانهم هو القتل وفق ما يتضمنه القانون والدستور .



