بطولة توم هانكس.. فيلم News of the World يحقق 10 ملايين دولار

حقق فيلم News of the World، إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و 875 ألف دولار وذلك منذ طرحه فى 25 ديسمبر من العام الماضى.

ويدور فيلم News of the World ، فى مرحلة زمنية تلى نهاية الحرب الأهلية، حيث ينتقل الكابتن جيفرسون كايل كيد (توم هانكس)، وهو من قدامى المحاربين في ثلاث حروب، من بلدة إلى أخرى باعتباره راوي قصص غير خيالي، يتقاسم أخبار الرؤساء والملكات، العداوات المجيدة، الكوارث، والمغامرات التي تجتاح العالم.



