معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة بأعجوبة بعد سقوطه من أعلى جسر.. فيديو





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي بثته وزارة النقل في ولاية ويسكونسن الأمريكية، لسائق شاحنة فقد السيطرة عليها بسبب الثلوج، وسقط من أعلى جسر علوي لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 مترا.





ولحسن حظ السائق سقطت الشاحنة معتدلة كما هي من أعلى الجسر عند تقاطع "حديقة الحيوان" بالقرب من ميلووكي، ثم تحليقها في الهواء وسقوطها على الطريق السريع 94.





وانزلقت الشاحنة فجأة عند المنحدر الشرقي بفعل الثلوج التي غطت أجزاءً من الجسر، حيث اصطدمت بحوض جليدي كان مكدسا على الجانب الأيمن من الطريق، ثم هوت بشكل مستقيم.





وتمكن شخصان من إخراج السائق من الشاحنة إلى أن وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وأكد رجال الشرطة في مقاطعة ميلووكي- وفقا لـ"ديلي ميل" أن السائق كان لا يزال واعيا ويتنفس بعد الحادث.





فيما قال مكتب الشريف، إن السائق لم تظهر عليه أي علامات تدل على إصابته بجروح أو أي شكل من الإصابات، ولكن تم نقله إلى مستشفى المنطقة ليتم تقييم حالته.

في معجزة مثيرة للدهشة، نجا سائق من حادث أليم إثر سقوطه من أعلى جسر علوي على جسر آخر بشاحنته الصغيرة، طراز "بيك أب".