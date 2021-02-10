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سيارات

شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:58 ص
شيفروليه بولت 2022
شيفروليه بولت 2022 الكهربائية
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كريم عاطف

أعلنت منذ فترة شركة شيفروليه لصناعة السيارات عن تجهيزها لسيارتها الجديدة بولت EUV الكهربائية موديل 2022 ، ولكن اصدرت مؤخرا فيديو تشويقياً للنسخة الجديدة ليكشف عن تصميمها الخارجى وبعض المعلومات عنها .

وتظهر فكرة الاعلان عن السيارة الكهربائية الجديدة بولت EUV موديل 2022، من خلال حبكة درامية ، حيث تقوم عائلة برحلة وتمر بثلاثة أشباح متنقلة من القصر المسكون في ديزني، وفي حين أن العائلة لا تتوقف، فإن الأشباح تطير في السيارة الكروس أوفر، والجميع على ما يُرام بشكل مدهش.

وتظهر السيارة بولت EUV الكهربائية موديل 2022 خلال الاحداث ، بمقاعد جلدية مثقبة بدرجتي ألوان مع خياطة متباينة، وتُشير صورة مرآة الرؤية الخلفية إلى أن السيارة ستحصل على نقاط عمياء ضخمة بسبب الأعمدة الخلفية السميكة.

واظهرت العديد من الفيديوهات التشويقية السابقة ان السيارة بولت EUV الكهربائية موديل 2022 ، ستحتوي على أجهزة قياس رقمية، كما أكدت شيفروليه أيضًا أنها ستكون أول سيارة كهربائية تأتي بنظام سوبر كروز للقيادة شبه المستقلة.

بالاضافة الى السقف المائل، والحزام الخلفي المائل، والمصابيح الخلفية النحيلة، و المصابيح الأمامية تجمع بين مصابيح ليد النهارية، وإشارات الانعطاف المتسلسلة.

واعلنت شركة شيفروليه، أنه سيتم الكشف عن بولت وشيفروليه بولت EUV 2022 الكهربائية بالكامل في 14 فبراير الجاري .

شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها
شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها
شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها
شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها
شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها
شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها
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