رعب.. لحظة اقتحام أسد جبلي لمنزل ورد فعل صاحبه | صور

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل أثار ضجة؛ بعد اقتحام أسد جبلي لمنزل في أمريكا، في حادث غريب بسفوح ميلكريك كانيون.

ضرب الأسد الباب الزجاجي بقفزة قوية واقتحم المنزل وتجول بداخله لفترة، قبل أن يفاجئ صاحب المنزل بوجوده.





وبمجرد أن واجهه؛ هرب الأسد ولم يره مرة أخرى، لكنه وجد زجاج الباب مكسورا أحاطت به بقايا حاويات النباتات التي تحطمت بفعل الاقتحام.





يقول «سكوت روت» مدير التوعية بقسم موارد الحياة البرية أن الرجل نزل إلى الطابق السفلي ورأى ثقبًا كبيرًا في الباب الزجاجي المنزلق ولاحظ العديد من النباتات المحفوظة بوعاء محطمة حوله.





بعد لحظات تفاجأ بأسد جبلي ينطلق من الزاوية ويعود للخارج عبر الزجاج المكسور، فيما لم يصب الرجل أو الحيوان بأي أذى.





يعتقد مسئولو الحياة البرية أن الأسد الجبلي رأى نفسه في انعكاس الزجاج وظن أن أمامه أسد آخر، فقفز ضاربًا الزجاج وانقلب إلى الداخل.





لكن المسئولين ليسوا متأكدين من المدة التي قضاها أسد الجبل بالداخل قبل أن يكتشفه الرجل، وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاهدات لأسود الجبال في المنطقة منذ المواجهة.





لا تتجول الأسود الجبلية عادة في المناطق السكنية عادة لكن انتهاء موسم الغزلان وقلتها ربنا دفعت بهم للبحث عن الطعام أسفل السفوح الجبلية بالمناطق السكنية.