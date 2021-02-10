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منوعات

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:31 ص
زفاف
زفاف
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عزة عاطف
يُعد المصور جزءًا لا يتجزأ من أي حفل زفاف، فهو ذاك الشخص الذي يقف وراء الكواليس يترصد بعدسته المناسبة؛ لالتقاط الصورة المثالية.

وهنا، تتمثل مهمة المصور خلال حفل زفاف، في توجيه العدسة؛ لتتلاءم مع الرؤية التي تصورها العروسين ليومهما الكبير، لكن هذه اللحظة كانت مختلفة عن أي حفل زفاف آخر.

فقد اندمج المصور في حفل الزفاف وتخطى الحدود وبدلًا من أخذ الصورة المناسبة تلقى صفعة مفاجئة من العريس الذي لم يتمالك نفسه، مما أدى إلى انتشار الفيديو على الفور على Twitter.

وحصل مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية لموقف غريب وكوميدي خلال حفل زفاف هندي على أكثر من 15 ألف إعادة تغريد و 68 ألف إعجاب.

في المقطع، تقف العروس إلى جانب عريسها على خشبة المسرح، فيما يحاول المصور التقاط عدد من الصور لهما معا.

وفجأة يدفع العريس بعيدًا حتى يتمكن من التركيز على العروس، وهنا حاول العريس تمالك أعصابه، لكن بمجرد أن لمس وجهها وبدأ يحركه للحصول على أفضل زاوية.

انقض عليه العريس وداهمه من خلفه ليصفعه بقوة جعلت المصور يدور حول نفسه، والأغرب رد فعل العروس التي دخلت في نوبة ضحك هيستيرية، فبدلًا من التصرف بصدمة، تراجعت وبدأت في نوبة ضحكة شديدة، حتى أنها جلست على الأرض تضحك ولم تتمالك نفسها بينما ينظر ضيوف حفل الزفاف.

استغرق الأمر بعض الوقت لتتمالك نفسها، وعاد كل شيء إلى طبيعته، فيما بدت الأمور على ما يرام بين العروسين والمصور.
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عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

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