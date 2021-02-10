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أخبار البلد

المرور تغلق الطريق الساحلي الدولي دمياط - كفر الشيخ بسبب الشبورة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:44 ص
المرور تغلق الطريق
المرور تغلق الطريق الساحلي الدولي دمياط - كفر الشيخ
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احمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق الطريق الساحلي الدولي دمياط - كفر الشيخ بسبب الشبورة.

وكانت الإدارة أعلنت إغلاق طريق الاسماعيلية حتى الكيلو ٨٦ بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
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