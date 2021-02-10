حدث ليلاً | 573 إصابة جديدة و52 وفاة بكورونا.. إغلاق 3 طرق بسبب الشبورة.. الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للمصريين.. الشيوخ الأمريكي يصوت بدستورية محاكمة ترامب

، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 400 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة حتى اليوم..





منظمة التحرير الفلسطينية: نشكر لمصر قيادة وشعبًا لإنجاح الحوار الوطني.. فيديو قال واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن لقاء الفصائل الفلسطينية قد توّج ببيان ختامي وآليات عملية؛ من أجل الذهاب لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية..



نقدم الشكر للمصريين.. حركة حماس: عازمون على إنهاء الانقسام قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحوار الوطنى الفلسطيني الذى يتم فى القاهرة، شهد استكمال توافق جوهري فى سبيل نجاز وحدة الشعب الفلسطيني، على طريق استرداد حقوقه..



حركة الجهاد الإسلامي: نشكر مصر على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني.. فيديو توجّه محمد الهندي، عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، بالشكر، الى جمهورية مصر العربية، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني ..





الرجوب: الحوار الوطني بالقاهرة شهد إنجاز أهم وثيقة قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يتقدم بالشكر للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بمصر على الاستضافة لـ الحوار الوطنى الفلسطيني..





بعد وصول مسبار الأمل إلى المريخ.. ناسا تهنئ الإمارات بـ بيت شعر للمتنبي هنّأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دولة الإمارات، بشكل مميز؛ وذلك عقب نجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ..

