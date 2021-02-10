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أخبار العالم

أخبار العالم| الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب.. الصحة العالمية تحذر من «كوفيد طويل الأمد»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:00 ص
أخبار العالم.. الشيوخ
أخبار العالم.. الشيوخ الأمريكي يقر بدستورية محاكمة ترامب
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قسم الخارجي
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