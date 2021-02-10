أخبار العالم| الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب.. الصحة العالمية تحذر من «كوفيد طويل الأمد»

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة دونالد ترمبالصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن إصابات ووفيات كوروناCNN: ترامب غير راضٍ عن أداء محاميه في محاكمة العزلبيان هام من مجلي الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا "الجهاد الإسلامي" تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات الفلسطينيةالاستخبارات الإسرائيلية: حزب الله يستعد للانتقامالكويت.. الإفراج عن إعلامية شهيرة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العامتحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»أمريكا توافق على استخدام عقار «إيلي ليلي» في علاج كورونامجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان مشترك حول سوريا