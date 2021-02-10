رفع إشغالات الكافيهات ومصادرة التكاتك بالمعادي.. صور

قام حي المعادي برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر بالتنسيق مع شرطة المرافق بعمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات وغلق وتشميع المحلات المخالفة.



وتم رفع إشغالات وغلق وتشميع كافيهات بشارع ١٢ و شارع مصطفي كامل و شارع ٩.



كما أطلق الحي حملة لضبط والتحفظ على التكاتك المخالفة بشارع ٩ .



وتم مصادرة المضبوطات و إيداعها بمخزن الحي تحت إشراف رئيس حي المعادي.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة القضاء على المخالفات والإشغالات بحي المعادي.





