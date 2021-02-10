شوشة يوافق على توفير 35 ألف شجرة زيتون للقرى المتضررة ببئر العبد

أعلنت الإدارة الزراعية في رمانة بشمال سيناء، عن وضع خطة لإعادة زراعة أشجار الزيتون بالمزارع التي أضيرت في قري بئر العبد.



ووافق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي توفير 35الف شجرة زيتون لزراعتها في قري جنوب بئر العبد في المناطق التي تضررت بسبب الحرب علي الارهاب.

وقال المهندس ناصر محمد سليمان مدير عام الإدارة الزراعية ، انه يجري حاليًا حصر جميع الأراضي الواقعة في زمام القري التي أضيرت بسبب الأحداث الأخيرة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محافظ شمال سيناء، وتوجيهات وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء.

حيث تم تكليف المهندسين الزراعيين بالإدارة الزراعية برمانه والوحدات الزراعية في القري المضارة بسرعة إنهاء الحصر طبقا لتعليمات مدير عام الإدارة الزراعية المهندس، ناصر محمد سليمان.

ومن جانبها تعد محافظة شمال سيناء حاليا خريطة زراعية، تتضمن المساحات المستهدفة للزراعة في عده مناطق بمراكز المحافظة حيث تعتمد الخريطة على زراعة أصناف متعددة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الشتوية من القمح والشعير وأشجار الزيتون والحمضيات.



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إن الخطة الزراعية تستهدف مناطق بئر العبد ورمانه على مسار ترعه السلام، بينما تستهدف الخطة في مناطق وسط سيناء الحسنة ونخل في التجمعات التنموية الزراعية والتي سيتم طرحها قريبا بحصول المواطن على خمسة أفدنة زراعية، وذلك لريها على مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر، هذا إلى جانب التوسع في الزراعات بمركز العريش على مياه الآبار السطحية.



حيث تشهد الفترة القادمة عمليات توسع كبيره في المشروعات الزراعية بعد تشغيل المياه علي مأخذ ترعه السلام وهذا سيوفر فرص عمل ويلبي احتياجات الأسواق من الإنتاج الزراعي لمختلف المحافظات وكذلك فتح أبواب التصدير للدول العربية وهذا بدوره سيتيح فرصه التوسع في عمليات التصنيع الزراعي التي تعتمد علي الكميات الوفيرة من إنتاج الخضراوات

لفت اللواء المحافظ، إلى أنه هناك جهود مستمرة للتوسع في الزراعات بمدينة العريش وبئر العبد ، حيث يتم إدخال شتلات متنوعة ومبيدات وأسمدة تلزم في عملية الزراعة أسفل الأنفاق البلاستيكية والصوب الزراعية الي جانب التوسع الأفقي في الزراعات بمناطق العريش وقري مركز بئر العبد لتعويض المساحات التي تضررت بسبب الحرب علي الإرهاب

وقال اللواء شوشة، أنه من المخطط زراعه 100 ألف فدان علي مسار ترعه السلام، مشيرا إلى انه تم طرح 10 آلاف فدان علي مأخذ " 4،5،6،7،8،9" بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية ، كما سيتم طرح 2500 فجان علي مأخذ 20 و 21 و22 و 25 لتوزيعها علي الشباب الخريجين بواقع خمس افدنه لكل خريج.



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