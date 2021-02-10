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رياضة

يحدث اليوم: مؤتمر لموسيماني عن لقاء بالميراس في المونديال.. ومولودية الجزائر يصل القاهرة لمواجهة الزمالك إفريقيًّا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يشهد اليوم الأربعاء، الموافق، 10 فبراير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

القاهرة.. تسير مصر للطيران 48 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية إلى كل من "بغداد، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا" و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4143 راكبًا.

القاهرة.. يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا، عبر الفيديو كونفرانس، للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد على استفسارات الإعلام بشأن المباراة.

القاهرة.. يصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة ليحل ضيفا على نادي الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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