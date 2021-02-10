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رياضة

فريق الميني فوتبول بمركز شباب الشيخ زويد يفوز بالمركز الأول فى شمال سيناء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:05 ص
صدى البلد
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احمد صالح

يتسلم  فريق مركز شباب الشيخ زويد الحاصل على المركز الأول فى دورى " المينى فوتبول" لكرة القدم ،علي مستوي محافظة شمال سيناء ،  والمؤهلة للدورى الممتاز كأس البطولة بالقاهرة  اليوم بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد سمير رئيس الإتحاد المصري لكرة الميني فوتبول.

حيث توجهت بعثة  الفريق ،  اليوم  ، الي القاهرة  ذلك لآستلام درع البطولة من الآتحاد المصرى للمينى فوتبول بحضور مسؤلى الآتحاد المصرى الرياضى لكرة القدم.، وضمت بعثة الفريق،  20 فردا ، مسئولى المركز واللاعبين والإداريين والجهاز الفنى و المعاون ومدربى الآحمال بالفريق، الي جانب ممثل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء.

 وناشد  مسؤلى الفريق،  الجميع المسؤولين بالمحافظة  للوقوف خلف الفريق ودعمه معنويا وماديا ، لعدم وجود  أى دعم خلال الفترة السابقة، حيث كان الفريق  يتحمل المصروفات على نفقته الخاصة ، قبل أن يقوم

وقد أعلن  المهندس أبراهيم العرجانى رجل الآعمال ورئيس اتحاد قبائل  أبناء سيناء تحمل نفقات الفريق أبتداء من الفترة القادمة لخوض مبارياته في بطولة الدوري المصري .

كما أعلن النائب  ابراهيم ابو شعيره عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح والعريش،  أنه سيقوم بمناشدة وزارة الشباب والرياضة  لتقديم الإعانات المالية للفريق لمواصلة علعب مبارياته خارج أرضه  باعتباره الممثل الوحيد لمحافظة شمال سيناء  في دوري كرة الميني فوتبول.

 يشار الى أن فريق الشيخ زويد فاز بالمركز الآول فى تصفيات البطولة التى أجريت فى مدينة  العريش،وحصل على لقب درع البطولة،  كما حصل مهاجم الفريق حسن أبراهيم البطين على لقب هداف البطولة والدورى المصرى برصيد 23 هدف

وتعتبر “الميني فوتبول” نوع من أنواع كرة القدم ولكن في شكل مُصغر، فهي تُقام بين 5 أو 7 لاعبين لكل فريق بدلًا من 11 لاعبًا، ويتم تحديد ذلك بناءً على حجم الملعب لاستيعاب اللاعبين.

وتستحوذ كرة القدم على اهتمام كبير في كافة أنحاء العالم؛ فهي اللعبة الشعبية الأولى، ويأتي من فروعها رياضتان كرة السالات والكرة الشاطئية، وهما لعبتان رسميتان ولهما بطولات وقوانين ولجان خاصة بهما  ، كما انتشرت لعبة ثالثة على نفس النهج تُعرف باسم “الميني فوتبول”، ولكن لا أحد على دراية بها وبقوانينها التي تُمارس بشكل يومي في بعض البلدان.

وتُعد قوانين رياضة “الميني فوتبول” مزيجًا بين قوانين كرة القدم  وكرة الصالات، فهي تأخذ نفس الهولية أيضًا، وتنتشر بشكل أكبر في دولة لبنان، ولكن لا يوجد أي اتحاد لهذه الرياضة في تلك الدولة حتى الآن  ، ولابد أن تكون قياسات الملعب: طوله من 25 إلى 40 مترًا، وعرضه من 15 إلى 25، ومرمى الحارس لكل فريق عبارة عن مرمى كرة اليد الرسمي.

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