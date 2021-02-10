24 فبراير.. أوبرا الإسكندرية تقدم ليلة بيانو وكمان

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيًا للثنائي فؤاد ومنيب 24 فبراير الجاري، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.





يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الخاصة بعازف البيانو محمد فؤاد، وعازف الكمان أحمد منيب، والتي تنتمى إلى الألحان المصرية المعاصرة وتجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية لتشكل أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث، في مزيج بين آلتي البيانو والكمان مع الاستعانة بالغناء، منها ضحكة، موعد مع الغروب، بعيد، بالداخل، حلم، ضياع، انشغل بالحياة، رقصة المطر، أنا أقوى.





يذكر أن الثنائي فؤاد و منيب قدم أولى حفلاته الفنية على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وحقق نجاحًا خلال فترة قصيرة، قدم العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، كما شارك في عدد من المهرجانات الدولية.