أخبار التكنولوجيا| ميزة في واتساب لإخفاء جميع رسائلك الخاصة.. وما بين الاتجار بالبشر والأعمال الإباحية حقائق لا تعرفها عن الإنترنت المظلم

يعد تطبيق

حد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية الموجودة على الهواتف الذكية على الإطلاق وأصبح لا غنى عنه في التواصل بين الأشخاص خلال الحياة اليومية، حيث يعتمد عليه الكثير من الناس ولا يستطيعون الاستغناء عنه ليوم واحد فقط، وقد يفضل البعض الحصول على حساب مزدوج في التطبيق لفصل البيانات الشخصية عن بيانات العمل، ولكن بدون تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وتوفر المنصة للمستخدمين هذه الميزة من خلال اتباع بعض الخطوات.