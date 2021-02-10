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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميزة في واتساب لإخفاء جميع رسائلك الخاصة.. وما بين الاتجار بالبشر والأعمال الإباحية حقائق لا تعرفها عن الإنترنت المظلم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:06 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:

يشكل عامل الخصوصية فى واتسآب عاملا مهما بالنسبة للكثير من المستخدمين، حيث يحتوى واتسآب على معظم الرسائل الخاصة مثل الصور والفيديوهات الشخصية، وغيرها من البيانات والمعلومات الأخرى، لذلك تعتبر الرسائل الشخصية أمرا محرجا عن إعطاء لهاتفك لشخص ما ، بالإضافة إلى إمكانية تعرض هذه الرسائل للخطر، فى بعض الأحيان. 

كثيرا ما نسمع عن الإنترنت المظلم أو الدارك ويب، وعن جرائم التجارة غير المشروعة التى تحدث فيه ولكننا لا نعرف بالتحديد ما هو الإنترنت المظلم وكيف يدار وما الذى يحدث فيه، ولماذا يدور حوله الكثير من الشكوك. 

بعد إثارته الجدل بدعم عدد من التطبيقات والخدمات الأمر الذى أدى إلى إحداث اضطراب كبير فى البورصة الأمريكية، أعلن رجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك عن مسابقة قيمتها 100 مليون دولار للمساهمة فى تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أضافت شركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة فى تطبيق الصور Google Photos يتيح للمستخدمين تجربة تشغيل الفيديو، والقيام تكبير وتصغير مقاطع الفيديو وتثبيتها فى التطبيق من خلال ميزة pinch-to-zoom . 

يعد تطبيق واتسآب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية الموجودة على الهواتف الذكية على الإطلاق وأصبح لا غنى عنه في التواصل بين الأشخاص خلال الحياة اليومية، حيث يعتمد عليه الكثير من الناس ولا يستطيعون الاستغناء عنه ليوم واحد فقط، وقد يفضل البعض الحصول على حساب مزدوج في التطبيق لفصل البيانات الشخصية عن بيانات العمل، ولكن بدون تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وتوفر المنصة للمستخدمين هذه الميزة من خلال اتباع بعض الخطوات.

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تستعد لإطلاق نسخة أرخص من هاتف Xiaomi Mi 11 الذى تم إطلاقه منذ أسابيع، حيث سيكون اسم الهاتف هو Xiaomi Mi 11 Lite وسيصدر بسعر وإمكانات أقل. 

حقق هاتف آيفون الذكي الأشهر في العالم أرقام مبيعات ضخمة منذ أول ظهور له، بفضل الأداء المميز والتصميم الأنيق، خاصةً الإصدارات ذات الحجم الكبير منه مثل iPhone 8 plus، الذى يأتى بشاشة الكبيرة توفر لك تجربة مشاهدة رائعة، ولكن يعيبه فقط إرتفاع سعره، و مع هذا العرض تستطيع شراء نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.
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