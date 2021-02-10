معالم عربية تحتفي بـ مسبار الأمل.. الشيوخ الأمريكي يبدأ محاكمة ترامب.. البحرين تعلق الصلوات في جميع المساجد.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت أنباء نجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، فضلا عن جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.









واهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم بتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، التهنئة للشعب والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته، مشيدًا بالجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكرًا على عدد محدود من الدول.









وقال خليفة بن زايد: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر العام 2013 على يد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام".









كما أبرزت الصحف كلمة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بمناسبة نجاح مهمة مسبار الأمل، قائلا: "يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية".









وأضاف بن زايد: "فخور بكم يا عيالي، وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية، وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة".









وتابع: "وصول مسبار الأمل إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".









من جانبها، أبرزت "البيان" تزيين أشهر المعالم العمرانية البارزة في الإمارات والعالم العربي باللون الأحمر احتفاءً بدخول «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول المريخ.









وتزينت معالم عمرانية بارزة في عواصم عربية عدة إضاءة واجهاتها باللون الأحمر، منها برج القاهرة، و"ذا زون" في منطقة التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض، ومركز البحرين التجاري العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، وأبراج الكويت في العاصمة الكويتية،، والمدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان، والمتحف العراقي وبرج بغداد مول في العاصمة العراقية بغداد.









جاء ذلك دعمًا لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ واستعادة زخم المساهمات العربية في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم ومسيرة الحضارة الإنسانية.









عربيا، اهتمت الصحف بفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي إلى هذا البلد الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب مصادر دبلوماسية.









وفي حين قالت المصادر إن روسيا عرقلت مرارًا المفاوضات التي جرت للتوصل إلى بيان مشترك، تعذّر الحصول من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة على تعليق حول أسباب فشل المفاوضات.









بينما اهتمت "الاتحاد" بتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 106.72 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و332349.









وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.









في المقابل، أبرزت "الخليج" إعلان مملكة البحرين تعليق جميع الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس 11 فبراير 2021.









وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين إن القرار اتخذ استنادا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة "كورونا"، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية، وبهدف حماية المصلين وكبار السن في ظل الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس "كورونا" من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة.









وأوضحت الوزارة أنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.









ودوليا، أبرزت الصحيفة ذاتها بدء مجلس الشيوخ، محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ندد بها فريق الدفاع عنه معتبرًا أنها عمل سياسي وقح بدافع الانتقام، بينما اعتبر المدعون الديمقراطيون، أن الرئيس السابق حرض بإرادته على تمرد عنيف يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي.









وخصص أول أيام المحاكمة لنقاش قانوني، حيث يعتبر محامو ترامب أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل لأنه غادر السلطة، إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق وأنه ينبغي نزع أهلية ترامب للترشح وتوجيه رسالة رادعة إلى الرؤساء المقبلين الذين قد تسولهم أنفسهم أن يحذوا حذوه.











واعتبارًا من اليوم، الأربعاء، سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما.









وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية، بأن الأعضاء الديمقراطيين بزعامة جايمي راسكين، سينشرون مقاطع مصورة لكي يذكروا بعنف الهجوم على الكابيتول.







