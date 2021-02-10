لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات





عرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات:





1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.





2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.





3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.





4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.





ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.





1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.





2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.





3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.





4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.



