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محافظات

إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:45 ص
صدى البلد
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شمس يونس
كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، لرصد اى تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر المرور اليومي عن إزالة فى المهد مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة ١٠٠م بحوض الرمال، وتم ازالة تعدى بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية البعيرات على مساحة ٣٠ مترا.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه جار رصف وتوسعة طريق السيدة زينب ، ياتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فى المهد.
إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور
إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور
إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور
إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور
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