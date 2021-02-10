إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، لرصد اى تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفر المرور اليومي عن إزالة فى المهد مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة ١٠٠م بحوض الرمال، وتم ازالة تعدى بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية البعيرات على مساحة ٣٠ مترا.



