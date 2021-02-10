إزالة تعديات البناء المخالف بغرب الأقصر.. صور

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، لرصد اى تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور اليومي عن إزالة فى المهد مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة ١٠٠م بحوض الرمال، وتم ازالة تعدى بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية البعيرات على مساحة ٣٠ مترا.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه جار رصف وتوسعة طريق السيدة زينب ، ياتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فى المهد.