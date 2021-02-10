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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:32 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى ام سي"، تقريرًا يوضح درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأربعاء.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

 الإسماعيليه العظمى 26 والصغرى 13 درجة
 
 السويس العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة
 
العريش العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

شرم الشيخ العظمى 28 درجة والصغرى 16   درجة

الغردقة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الأقصر  العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان  العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

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