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توك شو

لتقوية عضلات الجسم.. شاهد تمارين رياضية خفيفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:39 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الأربعاء، الفقرة الرياضية مع خبيرة الرشاقة "فالنتينا"، التي قدّمت خلالها بعض التمارين الرياضية الصباحية لتقوية عضلات الجسم.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وكان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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