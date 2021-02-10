500 محل يشاركون في الأوكازيون الشتوي.. يتصدر مانشيتات صباح البلد





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الأربعاء.





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السيسي عن وصول مسبار الأمل إلى المريخ العقل العربي طموح لا يعرف المستحيل





الأهرام

رئيس الوزراء: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمبادرة "حياة كريمة" لتوفير الخدمات لأهالينا بالقرى





أخبار اليوم

«التضامن»: إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى





اليوم السابع

500 محل يشاركون في الأوكازيون الشتوي حتى الآن





الوطن

وزير المالية: لم نضع قيودا على أي مستثمر يريد الخروج من اقتصادنا





مصراوي

52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء





الشرق الاوسط

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترمب



