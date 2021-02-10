يارا نعوم فى إطلالة جديدة مع ببغاء.. صور

نشرت يارا نعوم، زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.





وتألقت يارا نعوم، بإطلالة أنيقة، وهي تحمل بغبغان مرتديه ستره باللون الأسود الذى يبرز جمالها كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ونظارة مميزة لإكمال ظهورها.









وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.









وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.











