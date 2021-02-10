وزير الجيش الإسرائيلي يطالب بالعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين

طالب وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاربعاء، الحكومة الإسرائيلية المقبلة بإعادة المفاوضات مع الفلسطينيين.





وقال جانتس إن العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين، يجب أن تكون مهمة أساسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.





وبيّن أن وزارته ستستمر بحماية إسرائيل على جميع الحدود، وفي جميع الأماكن، مع مواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية؛ لضمان توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، ولتعزيز أكبر قدر ممكن من جهود تشكيل اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.





وأضاف: "نريد توسيع إنجازاتنا، مثل الاعتراف بهضبة الجولان وأكثر من ذلك، وآمل بشدة وأعتقد أن هذه الإنجازات، ستستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة".





وتابع جانتس: "أنه يجب أن يفهم الفلسطينيون ذلك أيضًا، ولن تساعدهم محكمة الجنايات، حتى لو كانت في لاهاي الدولية". على حد قوله.