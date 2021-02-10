إجباري وبالمجان.. جامعة حلوان: تطعيم جميع الأطقم الطبية ببدر الجامعي ضد كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مستشفى بدر الجامعى التابعة لجامعة حلوان بدأت الخدمة الخاصة بالموجة الأولى من كورونا في 4 يونيو الماضى، مشيرا إلى أنها كان لها دور فاعل فى إستقبال الحالات والتعافي من فيروس كورونا.





وأضاف "نجم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تطعيم لقاح كورونا وتوفيره لجميع الطواقم الطبية بالمستشفى مجانا، موضحا أن عددهم لا يقل عن 200 فرد ما بين أعضاء التدريس والتمريض وأطقم معاونة فنية وغيرهم.





وتابع أن تطعيم الأطقم الطبية تعتبر خطة ممنهجة ما بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تسهم بنسبة أكثر من 60% فى خدمة مرضى الكورونا.





وأكد أن مصابي كورونا يقيموا فى المستشفى على الأقل أسبوع من أجل التخفيف من الاحتكاك وقد تصل إلى أسبوعين، وبذلك الأطقم الطبية هم الأكثر إصابة بالفيروس.





وأشار إلى أن تطعيم لقاح كورونا إجبارى ، متابعا أنه يتم توفير جميع الإجراءات الاحترازية للأطباء من ملابس ومطهرات وكمامات.